PALERMO - Spostamenti in vista per i dipendenti Gesip assegnati al Verde del comune di Palermo. Oggi, infatti, si è svolto un incontro tra il dirigente Domenico Musacchia e alcune sigle sindacali (Cisas, Conflavoratori, Usb, Alba, Ugl e Asia), mentre erano assenti Cgil, Cisl e Uil che avevano chiesto un rinvio del vertice. Oggetto della riunione la necessità di ampliare la squadra delle potature e le forze in campo nella Sesta e Ottava circoscrizione, togliendole dalla Prima e dalla Quinta.La scelta dei nuovi potatori, una quarantina di unità, avverrà tramite apposito bando per la selezione del personale che poi dovrà essere adeguatamente formato. Relativamente agli spostamenti, i sindacati hanno chiesto che il tutto si verifichi dopo che si avranno avuto rassicurazioni circa la prosecuzione del servizi oltre dicembre. Per questo il settore Verde emanerà una prima circolare per una ricognizione interna e, nel caso di mancate adesioni, si provvederà alla redazione di una graduatoria che tenga conto dell’età e del carico familiare.“Questa prima intesa - commentano i sindacati autonomi - lascia intravedere un percorso di trasparenza ed equità di trattamento fra dipendenti che passa attraverso una concertazione preventiva con le organizzazioni sindacali ed è quello che auspichiamo possa verificarsi nel prossimo futuro quando lotteremo, fino alla fine, perché i lavoratori possano riavere la loro dignità lavorativa e la propria retribuzione”.