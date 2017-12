e sulla Trattativa Stato-mafia, cui hanno preso parte il sostituto procuratore presso la Dnae il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, ilha dato voce alle idee degli studenti siciliani che hanno partecipato singolarmente o in gruppo alla commemorazione di eventi in memoria di chi ha dato la vita per debellare il fenomeno mafioso. Bandito qualche mese prima dell'avvio del Festival, il, ha visto oggi la premiazione della scuola vincitrice, decretata da unaAd aggiudicarsi il primo premio per il lavoro didatticamente ammirevole sotto il profilo del, per l'uso sapiente della tecnica del disegno e per aver rappresentato il contesto scolastico come luogo di trasmissione di testimonianze di legalità, è stato l'. Lotta alla mafia rappresentata attraverso un binomio tra il malaffare rappresentato da omicidi e traffico di droga nel quartiere di Brancaccio e, dall'altra parte Padre Pino Puglisi e un arcobaleno. Forte l'emozione dellache ha ritirato il premio insieme a una rappresentanza della scuola, e che ha ringraziato il giornalista Claudio Reale per le domande poste nella prima parte della giornata a Maria Teresa Principato e Maurizio De Lucia., ha precisato.svolto all'Istituto Comprensivo Statale "". Gli alunni che lo scorso anno hanno frequentato la III B hanno realizzato unache raffigurano Padre Puglisi nella sua opera quotidiana. E proprio in uno degli schizzi il parroco dice: "Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti". L'insegnanteha voluto dedicare il premio a tutte le scuole italiane che si occupano di istruire i giovani alla legalità. "La- ha detto -. Che venga riconosciuto il nostro lavoro è veramente importante. Il compito delle scuole a riguardo deve essere quello di dare esempio ai ragazzi".