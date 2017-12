Andrà con urgenza all'esame della Commissione Affari Istituzionali dell'Ars il disegno di legge voto 180 per i casinò in Sicilia. La procedura d'urgenza è stata decisa dalla conferenza dei capigruppo dell'Ars su richiesta del capogruppo di Articolo 4 Luca Sammartino. "Quella della realizzazione dei casinò - ha detto Sammartino - è una opportunità che la Sicilia non deve più farsi sfuggire. Troppo spesso i turisti lasciano l'Isola per dirigersi sulla vicina Isola di Malta, dove si può anche giocare in un casinò. Ed anche sul territorio italiano il ricorso ai sistemi di gioco on-line, quasi sempre gestiti dall'estero, fa sì che questo genere di attività si svolga regolarmente ma indirizzando su altri territori i vantaggi e con scarse possibilità di controllare i flussi finanziari".- aggiunge Sammartino - dare il via libera ai casinò in Sicilia nell'ambito di una legge organica che preveda anche il controllo sui flussi finanziari ottenendo un doppio risultato: da una parte cogliere l'occasione di sviluppo, dall'altra togliere il sistema del gioco al controllo da parte di società estere o, peggio, allo sfruttamento del vuoto normativo da parte della criminalità organizzata". "Si tratta di iniziative - conclude Sammartino - che possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo della Sicilia anche in termini di attrattività turistica".