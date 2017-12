, meglio tardi che mai. Il comune di Palermo ha pubblicato le graduatorie di coloro che hanno diritto a ricevere i soldi stanziati dalla Regione per aiutare chi ha difficoltà a pagare l’affitto: si tratta in totale di 12.290 famiglie che percepiranno una somma che va dagli oltre 400 euro ai sette, in alcuni sparuti casi.le integrazioni del 2011, calcolate sui redditi del 2010. “Purtroppo non dipende da noi ma dalla Regione, che stanzia le somme - spiega l’assessore alle Attività sociali Agnese Ciulla - inoltre c’è stata una progressiva riduzione della cifra: partivamo da sette milioni, quest’anno arriviamo a meno di 4,5 e per il prossimo bando toccheremo appena i 700mila euro”.fra tutti gli aventi diritto la somma complessiva di 4,3 milioni messa a disposizione dalla Regione, è compresa fra 417 e 7 euro, ma sono appena 200 coloro che riceveranno meno di cento euro. La divisione avviene in base alla composizione del nucleo familiare, al reddito e all'eventuale presenza di disabili.non rappresentano spesso un contributo davvero determinante - aggiunge l'assessore - ma purtroppo la disponibilità economica non dipende dal Comune, che ha un ruolo meramente gestionale, limitandosi al controllo delle domande e alla compilazione della graduatoria. Gli uffici dell'Assessorato - conclude la Ciulla - si sobbarcano un enorme lavoro burocratico: sono infatti oltre 13.000 le domande che vengono presentate e che devono essere caricate nei sistemi informatici e sono sempre almeno 2.500 i controlli a campione sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni". Il calendario dei pagamenti sarà comunicato nei prossimi giorni e sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale.