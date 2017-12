"Vorrei rassicurare il confuso onorevole Forzese, a cui l'Mpa non dovrebbe essere stato estraneo, che non ho mai avuto l'onore di presiedere un gruppo parlamentare del quale facesse parte il presidente Andreotti". Lo afferma il segretario regionale dell'Udc Giovanni Pistorio replicando al deputato dei Democratici Riformisti Marco Forzese. "Per completezza di informazione ricordo poi che del gruppo che ho presieduto hanno fatto parte gli ex presidenti della Repubblica Ciampi e Scalfaro, la professoressa Rita Levi Montalcini, il professor Mario Monti e - aggiunge - anche il compianto ingegner Sergio Pininfarina. Per contribuire alla tranquillità dell'onorevole Forzese ricordo inoltre che non mi sono mai sognato di dare nessuna indicazione di voto a queste grandi personalità. Questo per il passato, 'futuramente', mutuando un lessico ben noto a chi frequenta Sala d'Ercole, non lo sappiamo, siamo nelle mani di Dio e degli elettori".