È questa la situazione in cui versa il tratto iniziale di via dell'Orsa Minore, all'incrocio con via Oreto Nuova. E i residenti non ci stanno e lamentano di vivere una situazione incresciosa, anche per via dei cattivi odori. "É una strada di passaggio importante per chi abita in periferia - dice Marzia Lopes - e vederla così piena di spazzatura è veramente triste e sgradevole". A farle eco Mario Marchesi: "Abito a pochi metri da questa discarica e ogni giorno diventa sempre più grande. É uno schifo. Mentre la puzza ci arriva sotto casa, dobbiamo andare a pagare la Tares". Ma non solo. A pochi passi da via dell'Orsa Minore, in via largo OS2, la situazione rischia di diventare simile a causa della presenza di rifiuti abbandonati sulla carreggiata, a circondare due cassonetti ormai strabordanti di spazzatura.che l'itinerario dove insiste le suddette strade hanno avuto un problema legato ad un guasto al compattatore. "Questo pomeriggio è programmato un intervento con un mezzo alternativo per il recupero del pregresso".