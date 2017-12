Era questo il prezzo che un uomo aveva stabilito con una prostituta ieri pomeriggio, quando nei pressi della palazzina Cinese è invece stato il coas, con tanto di un inseguimento da parte dei carabinieri e due arresti. A finire in manette, infatti, sono stati una donna e il suo complice, che cogliendo al volo il fatto che il cliente avesse soltanto cinquanta euro, hanno tentato la rapina.ha infatti detto al suo cliente di scambiare i soldi insieme al suo complice, Sergio Cutrera di 40 anni. ma era soltanto una scusa: l'uomo è infatti passato subito all'azione, bloccando la vittima per rapinarlo. ha cominciato a malmenare l'uomo e alla sua violenza si è aggiunta quella della 37enne, che si è così impossessata di tutti i soldi che il cliente aveva nel portafogli e del suo telefono cellulare. I due si sono dati alla fuga subito dopo.l'uomo ha riferito ai militari di essere stato aggredito e rapinato. Sono quindi partite immediatamente le ricerche dei sue complici, rintracciati grazie alle loro telefonate.si è consegnato ai carabinieri sperando di giustificare la sua fuga. Subito dopo è finita in manette anche la prostituta: per loro sono scattati i domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.