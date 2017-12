Trent'anni di carcere per Salvatore Parolisi: la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha confermato la colpevolezza del caporalmaggiore per l'uccisione nell'aprile 2011 della moglie Melania Rea, trovata morta in un boschetto del Teramano. In primo grado i giudici avevano condannato Parolisi all'ergastolo. "Giustizia è fatta", ha commentato la madre di Melania.