Ronde notturne di cittadini organizzate su basi volontarie per impedire il protrarsi di furti e microdelinquenza. E' quanto si sta attuando a Macchia Albanese, frazione di San Demetrio Corone (Cosenza). L'iniziativa è nata dopo l'ondata di furti registrati nel mese di settembre. "Ci siamo organizzati in ronde notturne, armati solo di voglia di sicurezza - afferma un volontario - per controllare il territorio dai malintenzionati e allertare le forze dell'ordine''.