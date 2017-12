Del caso ne discuterà la commissione regolamento nella seduta della prossima settimana su proposta del deputato del Pdl, Vincenzo Vinciullo. I Cinquestelle erano rappresentati nell'ufficio dal vice presidente vicario dell'Ars Antonio Venturino, ma dopo la sua espulsione dal Movimento per aver deciso di non rinunciare più a parte dell'indennità parlamentare, il gruppo, pur essendo il secondo per numero di deputati, al momento non ha alcun rappresentante nell'organismo.La questione non dovrebbe presentare aspetti complessi dal punto di vista regolamentare, in quanto la norma può essere interpretata. I Cinquestelle hanno già fatto sapere che se rientreranno nell'organismo con un proprio deputato-segretario intendono rinunciare agli emolumenti aggiuntivi.