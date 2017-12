Con una deliberazione, su proposta dell'assessore alla Salute Lucia Borsellino, la giunta ha vietato l'uso dell'elettroshock come strumento terapeutico in Sicilia. La decisione è stata assunta dopo aver verificato che alcune aziende sanitarie, hanno denunciato negli ultimi 3 anni, 10 casi di utilizzo dell'elettroshock per scopo terapeutico. "E' una grande scelta di civiltà, - ha detto il presidente della Regione Rosario Crocetta - che mette in primo piano la Sicilia per diritti civili e per la tutela della dignità delle persone".