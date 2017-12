Carabinieri che controllano coloro che controllano le aziende. Sotto i riflettori l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Agrigento, che ha sede in viale Leonardo Sciascia. Obiettivo dei controlli verificare presunti casi di assenteismo segnalati in passato da anonimi. I carabinieri in divisa così, dopo aver bloccato gli accessi dell’ufficio, hanno cominciato ad esaminare documenti e fascicoli per verificare la denuncia che ha dato il via all’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Agrigento, su iniziativa del sostituto Giacomo Forte. Fra qualche giorno si avranno i risultati del blitz.