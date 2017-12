Gli agenti dell'ufficio di Polizia di frontiera dell'aerostazione di Punta Raisi hanno bloccato un somalo ed un eritreo.Il primo, H.D.A . sono le le sue iniziali, è stato denunciato ed espulso dall'Italia. Il secondo, J. I. C., è stato, invece, arrestato. Sono in corso gli accertamenti per capire quali erano i suoi interessi a Palermo.