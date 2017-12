Due lavoratori dell'azienda Fraco Srl sono rimasti feriti in un incidente all'interno dello stabilimento Esso di Augusta. Sono stati investiti da una nube acida al volto e al tronco mentre erano impegnati in attività di manutenzione. Le loro condizioni non sono gravi, anche se due operai sono tenuti sotto osservazione in ospedale. Per la Fiom di Siracusa "questo nuovo incidente mette in evidenza la necessita di intensificare i controlli, la vigilanza e le tutele mentre il governo con le modifiche inserite nel decreto semplificazioni tenta di scardinare disastrosamente l'impianto del D.Lgs. 81/08". I metalmeccanici che operano negli impianti della Esso di Augusta domani si fermeranno per l'intera giornata "per esprimere la propria solidarietà ai lavoratori coinvolti e per sollecitare azioni concrete a tutela della sicurezza".(Fonte ANSA)