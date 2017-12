ROMA - Serata poco brillante per le due italiane impegnate nella sconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Milan pareggia ad Amsterdam contro l’Ajax e riesce a recuperare lo svantaggio all’ultimo minuto di recupero grazie a un calcio di rigore di Mario Balotelli. Gli olandesi erano andati in vantaggio al novantesimo con un colpo di testa di Denswil. Il Napoli viene sconfitto per 2-0 dall’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra. Vantaggio dei Gunners firmato all’8’ da Mesut Ozil. I londinesi raddoppiano al 15’ con Giroud .