"Il motivo del voto contrario del Movimento 5 Stelle al testo sui tagli all'Ars approvato in commissione spending review è semplice: è una presa per i fondelli. Le misure adottate sono ben lontane da quelle previste dal decreto Monti. In aula daremo battaglia alla luce del sole con i nostri emendamenti". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, conversando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni e commentando il ddl sui tagli approvato nella commissione speciale spending review.(Fonte ANSA)