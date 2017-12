Palermo -Si svolgerà sino all'11 ottobre "Come non li ha mai dipinti Vincent Van Gogh", mostra personale di Mauri Lucchese, presso i locali del Country Club di Palermo. L'artista palermitano emulerà il grande pittore olandese in 24 opere, rappresentando le raffinatezze dei girasoli, meravigliosi fiori colti nel loro massimo splendore. La mostra ha scopo benefico: L'incasso sarà devoluto all'ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo. E' possibile visitare la mostra ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20.