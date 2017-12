È Alfredo Schipani il presidente di Confidustria Messina per il biennio 2013-2015. E' stato eletto nel corso dell'Assemblea Annuale dell'Associazione degli Industriali. Ai lavori hanno preso parte tra gli altri il vice presidente di Confindustria con delega per il Mezzogiorno Alessandro Laterza, il presidente onorario di Confindustria Messina Giovanni Morgante, il direttore generale Laura Biason, il presidente Ance Salvatore Arcovito, il presidente della Piccola Industria Roberto Franchina.L'intervento di apertura è stato quello del presidente uscente Ivo Blandina. Schipani, ha illustrato le linee della sua presidenza: "È un programma pensato nel rispetto della continuità con quanto messo in opera dalla precedente presidenza, con particolare attenzione ai temi della legalità ed alla crescita della rappresentanza associativa per mezzo di azioni di sviluppo. Occorre dare grande merito ad Ivo Blandina, che lascia un'Associazione sana ed in gran forma, in crescente espansione; per me è un onore ed un impegno che affronterò anche grazie all'esperienza associativa".