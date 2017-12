"II successo ottenuto da Enrico Letta deve incoraggiare il presidente della Regione Rosario Crocetta e il partito democratico a superare ogni incomprensione e, insieme alle altre forze della maggioranza, iniziare un nuovo percorso, che garantisca certezze ai siciliani che hanno creduto in questo progetto, rilanciando l'iniziativa politica con maggiore condivisione. Gli italiani, in questi giorni di crisi, hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo che il nostro Paese non venisse travolto da una crisi irreversibile, allo stesso modo i siciliani chiedono, che la Sicilia, governata dal presidente Rosario Crocetta, continui nell'opera di "pulizia", iniziata in questi mesi nell'amministrazione regionale e allo stesso tempo di rilanciare l'attività di governo entrando in sintonia con il partito democratico, il suo partito, che lo ha voluto presidente della Regione. La sintonia fra il governo Letta e il governo Crocetta agevolerà la Sicilia per una ripresa economica che potrà favorire un'inversione di tendenza rispetto alla crisi occupazionale". Lo dicono Angelo Argento e Pino Apprendi esponenti dell'area Letta in Sicilia.