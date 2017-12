La Chiesa è santa ma "fatta di peccatori". "Come può essere santa una Chiesa fatta di uomini peccatori, sacerdoti peccatori, suore peccatrici, cardinali peccatori, papi peccatori?", chiede il Papa durante l'udienza generale. "Qualcuno di voi è qui senza i suoi peccati? Qualcuno tra noi lo è?", ha poi chiesto il Papa spiegando che la Chiesa "è santa non per i nostri meriti ma perché procede da un Dio che non la abbandona al male".