Avvenimenti previsti per giovedì 3 ottobre in Sicilia.1) PALERMO - Villa Filippina ore 10:00 Quarta giornata del “Festival della Legalità”, in programma il gioco AntiracketChef organizzato in collaborazione con Libera Terra, con lo chef Natale Giunta e l'istituto alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo. Alle 18, previsto dibattito sul tema “Ripartire dall’efficienza. Quale pubblica amministrazione per il futuro?”.2) CATANIA - centro Zo ore 10:00 Presentazione del progetto "Catania Source", un percorso didattico sui temi cittadini riservato agli under 30 nell'ambito del programma "Youth in action" promosso dall'Ue e dall'Agenzia nazionale per i giovani.3) MESSINA - Palazzo Zanca ore 11:00 Presentazione della III edizione di “Diamo un calcio alle barriere”, partita di calcio a scopo benefico tra la nazionale calcio TV e una rappresentativa della società civile della città capitanata dal sindaco Accorinti, in programma sabato prossimo nello stadio San Filippo.4) PALERMO - Sala Gialla Palazzo dei Normanni ore 11:00 Presentazione Disciplinare Olio Extravergine di oliva IGP Sicilia. Le regole del Disciplinare saranno illustrate da Dario Cartabellotta, assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari, e Maurizio Lunetta, Presidente della “Associazione per la tutela dell’olio extravergine di oliva di Sicilia”, Rosaria Barresi, Direttore Generale Dipartimento.5) PALERMO - Cantieri culturali della Zisa, sala Vittorio de Seta ore 15:30 Incontro-dibattito su "Precariato in Sicilia: nuovi percorsi, nuove proposte", organizzato da Cisl e Cisl Fp regionali. partecipa, tra gli altri, il ministro della Pubblica amministrazione Gianpiero D’Alia, il segretario regionale Maurizio Bernava, gli assessori regionali delle Autonomie locali e dell'Economia Patrizia Valenti e Luca Bianchi, il sindaco Leoluca Orlando.6) CATANIA - Libreria Feltrinelli, Via Etnea 285 ore 18:00 La cantautrice Teresa Capuano, in arte Katres, presenta il suo disco d'esordio "Farfalla a valvole".7) CATANIA - Cgil, Via Crociferi ore 18:30 Assemblea generale del comitato "Viva la Costituzione Catania", nella quale sarà presentato il manifesto "La via maestra" e si discuterà della manifestazione nazionale in programma il 12 ottobre a Roma indetta a difesa della Costituzione.8) PALERMO - Palazzo D'Orleans ore 19:00 Cgil, Cisl e Uil incontreranno il presidente della Regione, Rosario Crocetta, per un confronto sui temi del lavoro, delle infrastrutture, dell'efficienza amministrativa, del rilancio dell'apparato industriale, delle misure per i giovani.