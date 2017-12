. D'altronde bisogna capirla, deve coniugare gli impegni del suo assessorato con quelli che le derivano dal continuare ad essere la segretaria di Crocetta". Lo ha detto Nello Musumeci, parlamentare regionale de La Destra, intervenendo in aula nel corso della discussione di una mozione per il rilancio dell'autodromo di Pergusa.che prima di occupare l'incarico in giunta regionale era la diretta collaboratrice del presidente della Regione Rosario Crocetta. Dopo Musumeci, anche il presidente di turno dell'Ars Salvo Pogliese (Pdl), ha sottolineato il "vuoto" fra i banchi della giunta. "Dispiace anche a me constatare la puntuale assenza dell'assessore Stancheris - ha detto Pogliese - assenza alla quale, comunque, siamo ormai abituati". Il governo era rappresentato in aula dall'assessore alle Politiche sociali Ester Bonafede, dall'assessore alle Attività produttive Linda Vancheri e dall'assessore all'Energia Nicolò Marino. (Ansa)