Una piantagione di cannabis indica è stata scoperta dai carabinieri nella campagne nei pressi di Carini (Pa). Sequestrate 335 piante. G.V., muratore di 48 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari. Sono in corso le indagini per ricercare gli eventuali complici e per risalire al livello direttivo del narcotraffico. La piantagione era nascosta tra la vegetazione e raggiungibile solo attraverso alcuni cunicoli molto stretti, ricavati nella fittissima parete di rovi e sterpaglie.