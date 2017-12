Un sit-in di circa 800 ex Pip sta manifestando in queste ore davanti a Palazzo d’Orleans. Sono iscritti alle organizzazioni sindacali Usb, Cisal, Cisas, Ugl Terziario e Alba. I sindacati sono scesi in piazza per chiedere rassicurazioni sul futuro occupazionale dei lavoratori, oltre che un confronto diretto con il presidente della Regione Rosario Crocetta.I tremila ex dipendenti della Social Trinacria chiedono risposte sul loro futuro. Attualmente lavorano in enti e uffici per 20 ore settimanali mentre altri aspettano ancora di rientrare in servizio. "Nonostante le promesse e i buoni propositi – ha detto Mimmo Russo, responsabile della Cisal - ad oggi i dipendenti sono stati licenziati, non hanno percepito le 833,00 euro promesse il 30 aprile e non hanno ricevuto le spettanze maturate nel rapporto di lavoro con la Social Trinacria". A fargli eco Pippo La Rizza, dell'Ugl-Terziario: "Vogliamo capire chi siamo e cosa faremo in futuro.Ci hanno detto di andare a lavorare ma in questo istante non abbiamo nessuna qualifica. Chiediamo un interlocutore con cui parlare ma purtroppo siamo stati messi da parte e ci sentiamo abbandonati. Davanti a noi solo un muro di gomma". I lavoratori hanno annunciato un corteo per domani,con partenza alle 9 da piazza Croci e destinazione piazza Indipendenza, sede della Regione.