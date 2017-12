- "Sull'aumento dell'Iva scattato martedì "non c'è nessuna legge da fare. E' un decreto di Berlusconi. Non c'è niente da fare". Lo afferma il ministro dell'Economia Saccomanni. Il presidente di Confindustria Squinzi intanto si domanda "perché siamo arrivati a questo punto mettendo in fibrillazione i mercati" e chiede: "Dateci un Paese normale e vi faremo vedere noi cosa siamo capaci di fare. Non possiamo accettare supinamente che non vengano fatti i passi decisi sulle cose che abbiamo chiesto".