- Lo scrittore e sceneggiatore statunitense Tom Clancy è morto il 1 ottobre all'età di 66 anni in un ospedale di Baltimora. Famoso soprattutto per i romanzi di spionaggio, veri technothriller per l'abbondanza di dati tecnici militari, Clancy ha firmato classici come Caccia a Ottobre Rosso, Patriot Games e Clear and Present Danger tradotti poi in celebri film. Politicamente a destra, era membro della National Rifle association, la potente lobby dell'industria delle armi.