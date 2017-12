PALERMO - La Polizia ha arrestato Sebastiano Pocchi, 50 anni, siracusano, con l'accusa di trasporto di stupefacente. Nel bagagliaio della auto che guidava c'erano 15 chilogrammi di hashish.Gli agenti, dopo un inseguimento cominciato in via Perpignano a Palermo, lo hanno raggiunto e fermato sull'autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, nei pressi di Trabia.Indagini sono in corso per stabilire quale fosse la piazza di destinazione dello stupefacente: plausibile, in considerazione della cospicua quantità di droga rinvenuta, che Pocchi fosse venuto ad approvvigionarsi di stupefacente, all’ingrosso, nel capoluogo palermitano per rivenderla, al dettaglio, nel siracusano.