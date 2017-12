centro al confine tra le province di Siracusa e Catania, Antonio Inserra. Il veicolo, un'Audi 80 station wagon, si trovava parcheggiata sotto casa quando per cause ancora da accertare ha preso fuoco. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, non hanno trovato elementi che possano ricondurre ad un'azione dolosa.I carabinieri indagano per capire se si sia trattato di un corto circuito su una vecchia autovettura o di una intimidazione. (ANSA).