nell’ambito dell’inchiesta Res pubblica, dove l’ex sindaco di Priolo è accusato di truffa, tentata truffa e turbativa d’asta per un presunto giro di appalti pilotati al Comune. La richiesta formulata al Gip, Giuseppe Tripi, è arrivata stamattina nell'udienza che ha discusso il ricorso della Procura riguardo alla misura cautelare da adottare nei confronti del sindaco dimissionario e candidato, non eletto, all'Ars nelle scorse Regionali.Le dimissioni da sindaco, arrivate durante la settimana trascorsa da Rizza agli arresti domiciliari, erano state una delle ragioni della decisione del Gip: senza il ruolo da primo cittadino veniva meno l’ipotesi di reiterazione del reato. Il pm Brianese, titolare delle indagini, impugnò l’ordinanza del Gip e nell'udienza di stamattina ha chiesto il ripristino dei domiciliari per l’ex sindaco, ritenendo che ci siano ancora le condizioni per applicare la misura cautelare più afflittiva. Secondo il magistrato della Procura di Siracusa i fatti sarebbero molto gravi, e inoltre Rizza, indipendentemente dal fatto che non sia più il sindaco di Priolo, sarebbe ancora in grado di incidere sulla realtà locale.“Tant'è vero – ha spiegato l’avvocato Tamburino - che recentemente ne abbiamo chiesto la revoca al Gip. E visto che i Gip ha rigettato l’istanza, andremo al Riesame di Catania”.Il Gip Tripi adesso ha trenta giorni per la decisione.