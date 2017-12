SIRACUSA- Prima lo ha fatto entrare in casa, poi lo ha aggredito, picchiato, e ha tentato di tagliargli la gola con una mannaia. Un tunisino di 39 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Siracusa per tentativo di omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è ricoverata nell'ospedale Umberto I di Siracusa in prognosi riservata per varie fratture al viso e tagli alla gola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, un siracusano, si era recata a casa dell'ex moglie per discutere di questioni familiari. Era presente in casa il nuovo compagno della donna che lo ha aggredito; l'uomo è riuscito a fermare in tempo il suo aggressore mentre tentava di tagliargli la gola.(ANSA).