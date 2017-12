SIRACUSA - Un ragazzo di 19 anni, Damiano Genovesi, è morto in un incidente sulla strada statale 115, nel tratto che collega Noto a Rosolini nel siracusano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane si trovava in sella a uno scooter insieme ad un amico quando per cause ancora da accertare il mezzo è andato a sbattere contro alcuni new jersey posizionati ai lati della carreggiata. Nonostante l'intervento immediato dell'ambulanza, il ragazzo è deceduto durante il trasporto in ospedale. L'altro giovane, coetaneo, è ricoverato con lievi ferite. (ANSA)