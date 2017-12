SIRACUSA - La polizia ha denunciato per omicidio colposo il 19enne coinvolto nell'incidente stradale di mercoledì scorso sulla strada statale 115 tra Rosolini e Noto nel quale ha perso la vita Damiano Genovesi, anche lui 19enne di Noto. Per cause ancora da accertare il motociclo sul quale si trovavano i due giovani è andato a sbattere contro alcune barriere ai lati della carreggiata. Genovesi era deceduto prima di arrivare in ospedale. Il 19enne, che ha riportato solo lievi ferite, aveva dichiarato che alla guida del mezzo ci fosse la vittima, ma gli agenti del commissariato di Noto visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza hanno visto che alla guida non c'era Genovesi. I due giovani avevano trascorso la serata insieme in un bar e stavano rientrando a casa.(ANSA).