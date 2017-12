SIRACUSA - Il gup di Siracusa, Carmen Scapellato, ha rinviato a giudizio per truffa due dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa. I due di 59 e 61 anni sono accusati di assenteismo. La Guardia di finanza di Siracusa li ha tenuti sotto controllo quotidianamente dal gennaio al marzo del 2016, costatando che in alcune occasioni nonostante avessero regolarmente timbrato il loro badge impiegavano le ore di lavoro in faccende private, fuori dall'ufficio.(ANSA).