. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Francesco Gallo, 35 anni, di Avola. I militari hanno perquisito Gallo trovato in possesso di due ovuli di eroina, per un totale di 35 grammi.che accusava malessere, ha indotto i militari ad una perquisizione più approfondita: in ospedale, i sanitari hanno accertato che nella parte bassa dell'intestino Gallo aveva altri 7 ovuli di eroina per un totale di 150 grammi. (Ansa).