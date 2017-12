SIRACUSA - Agguato ieri sera in via Maiorana, a Noto, dove una casalinga di 52 anni è stata ferita al fianco da un colpo di fucile. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima stava rientrando a casa insieme al marito quando è stata raggiunta da un colpo alle spalle. La coppia non è stata in grado di fornire indicazioni agli investigatori sull'aggressore. Immediato il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Trigona, prima del trasferimento al Di Maria di Avola dove la donna si trova ricoverata, non in pericolo di vita. Gli inquirenti al momento non forniscono alcuna ipotesi sul movente.