SIRACUSA - Deve rispondere di un furto in una abitazione avvenuto lo scorso febbraio che aveva fruttato un bottino da 15 mila euro. Gli agenti della squadra mobile hanno posto agli arresti domiciliari, eseguendo un'ordinanza di misura cautelare, Stefano Fortezza, 34 anni, siracusano. Secondo gli investigatori, il 16 febbraio scorso sarebbe entrato in un appartamento rubando oggetti in oro.