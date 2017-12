"Ho sempre lavorato per il bene della città e non per mettermi medaglie al petto", ha detto Garozzo per il quale l'ente è stato sottoposto ad una continua aggressione politica. "In questo scorcio di fine anno la criminalità ha alzato il tiro. Ma o si sta dalla parte della legalità o si è contro", ha aggiunto. Garozzo ha ricordato gli attacchi continui di singoli subiti "in rete" ed ha sottolineato l'inversione di tendenza della sua amministrazione: "Abbiamo messo a gara la gestione dei servizi esternalizzati, rompendo con sistema della proroghe. Coscienti di incrinare equilibri e di colpire interessi consolidati che spesso sono fonte di illegalità, di sprechi e disservizi".Garozzo ha ricordato i nuovi spazi: il Teatro comunale; l'Urban center; il mercato ittico; la riqualificazione del Porto grande "un'opera destinata a diventare una grande incompiuta. E' sotto gli occhi di tutti il crescente numero di turisti che viene a visitare ogni anno Siracusa".(ANSA).