Lo ha deciso la commissione incaricata dal Comune di Palermo che ha analizzato le proposte arrivate a Palazzo delle Aquile per la notte di Sal Silvestro. Lo spettacolo, è previsto in piazza Politeama. Bennato sarà l'ospite di punta dell'evento 'Palermo Music Circus', condotto dal due palermitano formato da Sergio Friscia e Federica Minia: sul paco saliranno anche le band 'Tamuna', 'Iron temple', e 'Frequenze retrò'.l’evento, organizzato dalla palermitana Agave Spettacoli, vedrà diverse incursioni nello spettacolo e nell’intrattenimento. Prevista la presenza dell’attore Salvo Piparo e di artisti di strada. A fare da cornice alla serata saranno le scenografie dell’artista siciliano Domenico Pellegrino, mentre a dirigere sarà la regista Alessandra Salerno.L’esame da parte di una apposita commissione è iniziato la settimana scorsa, e tra le varie proposte di big per la serata di San Silvestro sono arrivate alla scrematura finale quella di Antonello Venditti, Gigi d’Alessio, Malika Ayane e Edoardo Bennato. Alla fine a spuntarla è stato proprio il progetto della Agave, che da qualche anno organizza anche il Festino di Santa Rosalia.