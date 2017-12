Dario Chinnici con uno sgamato trucchetto comunicativo prova ad usare il lavoro responsabile che facciamo in consiglio per alimentare polemiche dentro il Pd - scrive su Facebook -. Ribadisco quanto detto ieri: il Pd a Palermo è in stato comatoso ed inesistente. Mi spiace che Dario con questo giochino abbia voluto rompere il clima unitario che con fatica avevamo costruito". A corredo la stessa foto postata da Chinnici, ma senza il consigliere di area Cracolici che ha preso le distanze.

Lo scrive il capogruppo dem al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, postando su Facebook una foto con gli altri tre componenti del gruppo: Rosario Arcoleo, Giovanni Lo Cascio e Carlo Di Pisa. Ma a breve giro di posta, arriva la risposta proprio di Arcoleo, che non ha gradito l'uscita del proprio capogruppo: " Il post di Chinnici è arrivato dopo le polemiche innescate ieri da una nota del presidente della V circoscrizione, e componente della direzione regionale del Pd, Fabio Teresi che criticava le modalità con cui si era svolta la riunione tra il sindaco Leoluca Orlando e i consiglieri di maggioranza. Teresi, vicino all'area Cracolici, ha avuto parole dure anche verso i vertici provinciali del Pd a trazione renziana. Sulla stessa lunghezza d'onda si era espresso anche Arcoleo, uno dei quattro componenti del gruppo Pd a Sala delle Lapidi. Oggi l'uscita di Chinnici e la risposta di Arcoleo, a conferma del clima poco idilliaco all'interno dei dem palermitani.