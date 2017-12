E' accusato in concorso con un altra persona di aver falsificato un testamento relativo all'acquisizione di un fondo agricolo vicino al mare, a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. L'episodio si riferisce al 2010. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Siracusa quel terreno sarebbe servito per ampliare l'area dell'adiacente villaggio turistico, gestito da una società riconducibile all'esponente politico. Il testamento olografo non fu redatto dal notaio Coltraro ma da un collega di Lentini, che messo alle strette dal pubblico ministero Antonio Nicastro avrebbe puntato il dito contro l'ex parlamentare.