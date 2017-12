Il nuovo numero del mensile “S” fondato da Francesco Foresta e diretto da Antonio Condorelli è presente in tutte le edicole siciliane.Al suo interno ci sono inchieste esclusive, disponibili anche online (QUI). Ecco un'anticipazionemodello nazionale antimafia, sono a caccia di boss. Da Borgo Vecchio a San Lorenzo. La nuova pista descritta dalle immagini delle telecamere nascoste. Inchiesta a cura di Riccardo Lo VersoMafia, appalti, politici, imprenditori incastrati dalle cimici della Direzione investigativa antimafia. Ecco i segreti della nuova inchiesta che ha scosso la provincia di Catania. A cura di Maria Bella.Inchiesta choc del giornalista Rino Giacalone. Mafia, l'ombra di Messina Denaro, opere d'arte e un fiume di soldi. In esclusiva ecco il dossier dell'Fbi su Gianfranco Becchina, il collezionista d'arte finito nel mirino della Direzione investigativa antimafia. Nell'inchiesta anche i verbali segreti dei pentiti e le intercettazioni.Lunga intervista di Elena Giordano al nuovo presidente della Regione Nello MusumeciI Genovese: soldi, potere e un fiume di voti all'ombra delle indagini della magistratura. Inchiesta di Manuela ModicaCateno de Luca, il parlamentare regionale arrestato e poi scarcerato a poche ore dal voto annuncia ufficialmente la candidatura a sindaco di Messina. Ecco come replica alle ipotesi dei magistrati. Nello speciale curato da Erika Intrisano tutte le intercettazioni dei finanzieri.Tutti i particolari del caso La Gaipa. A cura di Peppe Castaldo.Inchiesta di Laura Distefano e Alfio Musarra su Antonio Tomaselli, nuovo reggente del clan Santapaola.Casinò, rifiuti, appalti, estorsioni e droga. Ecco di cosa parlano i Santapaola e i Nardo durante i summit immortalati dalle cimici del Ros. Inchiesta di Laura DistefanoI segreti della faida catanese. Di Laura Distefano.Questo mese l'avvocato Francesco Maria Marchese. “il Garantista”.Dalla storia il valore della pace. Calogero Conigliaro, una voce da porto Empedocle. Di Francesca CuffariQuesto mese Antonino Germanà, coordinatore sanitario e Fabio Vito Gennaro, store manager. A cura di Elena Giordano.