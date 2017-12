Una volta lanciato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, a cui non è rimasto che accertare il decesso dell'uomo, che sarebbe di origini polacche. In via Loria anche gli agenti del commissariato Libertà e il medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica.

Un clochard di 68 anni è morto oggi pomeriggio, non si esclude che a stroncarlo sia stato un malore dovuto alle basse temperature.Una tragedia che si verifica nonostante il piano programmato dai volontari delle associazioni insieme al Comune e alla polizia municipale: ieri è infatti stata comunicata l'attivazione delle procedure per l'emergenza freddo: è possibile segnalare fino alle 22, alla polizia municipale, la presenza di senzatetto o clochard lungo le strade della città.