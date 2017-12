È l’inizio delle pedonalizzazioni natalizie, che trasformeranno il centro storico di Palermo in una grande area chiusa alle auto fino al 7 di gennaio. Ritardi per la chiusura del Cassaro basso, annunciata per ieri ma non ancora avvenuta.e non sarà più riaperto fino al sette gennaio. Unica deroga, una finestra di tempo dalle 7 alle 10 del mattino per permettere lo scarico delle merci. In questo modo tutto il tratto che va da piazza Castelnuovo ai Quattro Canti si trasforma in un’unica grande isola pedonale. Per non bloccare completamente il traffico della zona, è stato predisposto il cambio di senso di marcia di via Villaermosa, da cui dunque si potrà raggiungere via Cavour. La pedonalizzazione di via Ruggero Settimo, già in vigore durante i fine settimana, era stata in un primo momento annunciata per il 15 di dicembre ma era stata poi spostata con una ordinanza al 21, per venire incontro alle esigenze di alcune associazioni di commercianti.Nel tratto da via Roma a Porta Felice già ieri doveva partire la sperimentazione con una chiusura pedonale dalle 16 alle 24, a cui, nelle restanti ore del giorno, si sarebbe affiancata una semipedonalizzazione con il restringimento della carreggiata, l’istituzione di un singolo senso di marcia verso via Roma e l’istituzione di zone pedonali ai due lati della strada. Ma ancora oggi non si vedevano operai al lavoro né vigili pronti a chiudere il traffico. Un problema che, fa sapere l’assessore alla Mobilità Iolanda Riolo, è legato anche alle cattive condizioni meteo, che non avrebbero consentito di dipingere la nuova segnaletica orizzontale in via Vittorio Emanuele. La sperimentazione è limitata per il momento al solo periodo natalizio, ma Riolo ha già annunciato che nei giorni tra Natale e Capodanno verrà fatto un primo bilancio e si valuterà se sarà possibile estenderla anche ad altri periodi dell’anno.