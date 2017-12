PALERMO - "Confermo l'apertura di musei e parchi archeologici durante le feste. La protesta di un gruppo di precari non compromette le determinazioni dell'assessorato che dirigo e del Governo". L'assessore regionale dei Beni culturali Vittorio Sgarbi confermo l'apertura di musei e parchi archeologici durante le feste, e quindi anche per Natale, Capodanno e l'Epifania in Sicilia. "Bene fa il presidente Musumeci in queste ore - osserva l'assessore - a incontrarli e ad ascoltare le loro rivendicazioni, ma non è in alcun modo pregiudicata l'apertura dei siti. C'è da augurarsi per il futuro un maggiore scrupolo professionale da parte di chi si occupa d'informazione per evitare inutili allarmismi e non arrecare danni ai turisti che pensano di programmare un viaggio in Sicilia e di conseguenza alle strutture ricettive che dovrebbero ospitarli".(ANSA).