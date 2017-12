ella camera da letto sono stati trovati sei coltelli da cucina, due mannaie, un forchettone ed una pistola a tamburo a salve, priva del tappo rosso e di munizioni che era nascosta tra gli indumenti intimi. La donna e i bimbi sono stati messi al sicuro e trasferiti in una comunità. Per il marito si sono aperte le porte del carcere.

A 13 anni ha chiamato la polizia e ha lanciato l'allarme, permettendo agli agenti di mettere in salvo la donna e i bambini. E' successo nella zona dell'Arenella, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In base a quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo - già sottoposto ai domiciliari per altri reati - sarebbe tonato a casa, per l'ennesima volta ubriaco.Sia la donna che i piccoli non avrebbero così avuto alcun modo di chiedere aiuto. Tra l'altro, il 31enne avrebbe anche sequestrato i loro cellulari, in modo che nessuno potesse essere avvisato.Una telefonata che ha permesso si evitasse il peggio ed ha rappresentato la fine di un incubo. Una volta giunti sul posto, infatti, i poliziotti hanno trovato la moglie e i suoi figli sequestrati, mentre l'uomo ha tentato la fuga.