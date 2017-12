"Grazie alla disponibilità dei dirigenti medici della direzione ospedaliera - dichiara Benedetto Chiavello segretario provinciale - è stato possibile donare questo piccolo pensiero che pensiamo possa rendere più gradevole la già difficile permanenza in ospedale". "L'idea è nata - spiega Chiavello - dal grande animo di altruismo di alcuni membri del direttivo provinciale, da tempo impegnati nel sociale. No gadget ma opere di bene, è stato il pensiero che è subito veicolato tra noi. Pensare ai più sfortunati è stato un pensiero condiviso da tutti, ancora più quando si parla di bambini"."Nel congedarci - conclude Chiavello - abbiamo augurato ai presenti un sereno Natale ma soprattutto una pronta guarigione ai bambini e voluto esprimere piena gratitudine ai medici per l'encomiabile lavoro che svolgono quotidianamente e che trova particolari ostacoli emotivi quando si tratta di curare i bambini. Infine abbiamo voluto ringraziare in prima persona il direttore sanitario Giorgio Trizzino nell'aver accolto positivamente la nostra richiesta, i dirigenti medici ma soprattutto la Dottoressa Farinella Desirée per la cordiale gentilezza e disponibilità nell'averci ricevuti e tenuto preziosi contatti per la riuscita della manifestazione". (ANSA).