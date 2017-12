La vittima è un uomo di 32 anni: è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Ferita, invece, una donna di 43 anni. A seguito dell'esplosione dell'ordigno il cancello di un'abitazione è stato divelto, danneggiando anche due autovetture. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Una persona è morta ed una seconda è rimasta ferita a seguito dell'esplosione di una bomba carta a San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in via Ferrante Imparato.Stando alle prime informazioni de "Il Mattino", il 32enne vittima dell'esplosione si chiamava Antonio Perna e, secondo quanto si apprende dai Carabinieri, aveva diversi precedenti per rapina. Anche la compagna è già nota alle forze dell'ordine. Ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita.