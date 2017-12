Ha lottato per un giorno intero tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatto la ragazza di 25 anni coinvolta ieri in un terribile incidente stradale in cui aveva perso il bimbo che portava in grembo . Jennifer Bartolina, di Valfurva, è morta dopo l’incidente stradale avvenuto ieri alle 13 sulla strada Statale del Foscagno, tra Trepalle e Livigno.La donna era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata con un altro veicolo che viaggiava in direzione opposta. Le condizioni della donna sono subito apparse disperate. I soccorritori erano riusciti a tenerla in vita, ma, nonostante un cesareo d'urgenza, non c'è stato nulla da fare per il bimbo che portava in grembo.