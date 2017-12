Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito in via Prenestina da un'auto davanti scuola, l'istituto agrario Emilio Sereni. Al volante della macchina, una Fiat Bravo, un ragazzo di 18 anni, che frequenta lo stesso istituto.Federico giocava nella formazione degli Allievi Fascia B dell’Atletico Torrenova che ha immediatamente chiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Lazio il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare previste in questi giorni