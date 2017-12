"Occorrerebbe attuare una programmazione per il rifacimento dei marciapiedi - afferma Dentici -dal momento che risarcimento per via degli infortuni ai pedoni che inciampano rappresenta una dalle maggiori uscite di denaro dalle casse comunali".

PALERMO - Una squadra della Rap è intervenuta per la sistemazione del marciapiede di piazza Indipendenza, quasi ad angolo con Corso Re Ruggero, davanti a Palazzo d'Orleans, a Palermo. Lo comunica il consigliere M5s della quarta circoscrizione, Mirko Dentici, che ha più volte segnalato il problema agli uffici.